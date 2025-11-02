مستوطنون يهاجمون تجمعين فلسطينيين وقاطفي زيتون في 3 مناطق

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس، تجمعين فلسطينيين وقاطفي زيتون ومتضامنين أجانب، في 3 مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وبينت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن مستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي هاجموا المزارعين والمتضامين الأجانب خلال فعالية لقطف الزيتون في جبل قماص شرقي بلدة بيتا جنوب نابلس، مضيفة أن المستوطنين أضرموا النار في عدد من أشجار الزيتون وأقدموا على سرقة بعض أكياس المحاصيل في المنطقة. كما اقتحم مستوطنون تجمع خربة مكحول بالأغوار الشمالية، وتجولوا بين خيام المواطنين، مما أثار الخوف في نفوس الأطفال والنساء، وفق «وفا».

واعتدى مستوطنون على تجمع المعازي البدوي شرقي بلدة جبع، شرق القدس المحتلة. وأفادت الوكالة بأن المستوطنين رشقوا الحجارة على مساكن المواطنين، وأحرقوا إطارات مطاطية، بحماية من قوات إسرائيلية، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 259 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم.