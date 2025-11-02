الشرطة البريطانية توقف شخصين بعد طعن عدة أشخاص في قطار

ابوظبي - سيف اليزيد - أوقفت الشرطة البريطانية شخصين مشتبهاً بهما بعد طعن عدة أشخاص في قطار في كامبريدجشير، شرق إنجلترا.

وقالت شرطة النقل البريطانية عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها تستجيب لحادثة في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن، مشيرة إلى توقيف شخصين في هذا الإطار.

وأفادت شرطة كامبريدجشير بأنه تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.

من جهتها، أعلنت الشركة البريطانية المشغلة للقطار "ساوث وسترن رايلويز" (LNER) عن إغلاق كل خطوط السكك الحديد التابعة لها فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة هانتينغدون.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على منصة إكس "إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقاً كبيراً".