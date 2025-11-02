23 قتيلاً جراء حريق بمتجر في المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 23 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر انفجار تسبب في اندلاع حريق داخل متجر متعدد الأقسام في هيرموسيلو، عاصمة ولاية سونورا بشمال المكسيك، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية يوم أمس السبت.

ووقع الانفجار في فترة ما بعد الظهر في متجر متعدد الأقسام بوسط المدينة، حسبما ذكرت التقارير.

وقال شهود عيان، إن الحريق انتشر بسرعة في المبنى وامتد إلى المركبات المجاورة، ما أدى إلى محاصرة عدة أشخاص في الداخل.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، ونقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناجماً عن دخان صادر عن محول كهربائي معطل، واستبعدت أعلنت السلطات في سونورا احتمال أن يكون هجوماً إرهابياً.