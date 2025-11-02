روسيا تتقدم نحو بوكروفسك وسط معارك عنيفة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل القوات الروسية تقدمها نحو مدينة بوكروفسك الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا وسط معارك عنيفة، وفقا لما ذكرته قناة "ديب ستيت" العسكرية الأوكرانية على تطبيق "تلغرام" اليوم الأحد.

ولم تقدم القناة مزيدا من التفاصيل.

وقال رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، في وقت سابق، إن العمليات الرامية لصد تقدم الوحدات الروسية نحو المدينة، الواقعة عند تقاطع طرق رئيسي في منطقة دونيتسك، لا تزال مستمرة.

خلال الأيام الأخيرة، تمكن عدة مئات من الجنود الروس من اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية حول المدينة والسيطرة على أجزاء من مركزها.

وتحاول القوات الروسية السيطرة على المدينة، التي كانت في السابق مركزا لتعدين الفحم. وتواجه القوات الأوكرانية في بوكروفسك ومدينة "ميرنوجراد" الواقعة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشرق خطر التطويق. وأفادت تقارير بأن قوات خاصة أوكرانية تنفذ عمليات خلف الخطوط الروسية للحيلولة دون سقوط مدينة بوكروفسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تلك القوات الخاصة دُمرت.