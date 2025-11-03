قتلى وجرحى جراء انهيار جليدي في الهيمالايا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الشرطة في نيبال، اليوم الاثنين، أن سبعة أشخاص، بينهم متسلقو جبال أجانب، لقوا حتفهم إثر انهيار جليدي على جبل "يالونج ري" بمنطقة الهيمالايا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، شايليندرا ثابا، إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في معسكر يقع على ارتفاع 4900 متر (16.070 قدم) فوق سطح البحر.

ولم تكشف السلطات بعد عن جنسيات المتسلقين الأجانب أو هوياتهم.

ويقع جبل يالونج ري في وادي رولوالينج في شمال شرق نيبال، ويعد من القمم البارزة في سلسلة جبال الهيمالايا، ويواجه المتسلقون هناك مزيجاً من الصخور والجليد والثلوج.