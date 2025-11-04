إسرائيل تقتلع 49 ألف شجرة في الضفة الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمس، قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتين غرب رام الله بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، ينص القرار على «إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة لأغراض عسكرية، وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونماً».

وفي السياق، قال مسؤول فلسطيني محلي، أمس، إن مستوطنين إسرائيليين حرثوا أراضي تعود ملكيتها لسكان بلدة «إذنا» جنوبي الضفة الغربية تمهيداً للاستيلاء عليها.

وأفاد جابر طميزي، رئيس بلدية «إذنا»، بأن مستوطنين قاموا بحراثة مئات الأراضي الزراعية المملوكة لسكان البلدة تمهيداً للاستيلاء عليها.

وبين أن «عشرات السكان الفلسطينيين وصلوا إلى الموقع، غير أن المستوطنين، وبمساندة من الجيش الإسرائيلي طردوهم من الموقع، مستخدمين قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت».