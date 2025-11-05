تهنئة رئيسة تنزانيا بعد انتخابها لولاية رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق المزيد من التقدم والرقي.