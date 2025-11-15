وفاة 6 وفقد 17 في انهيار أرضي بإندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء، اليوم السبت، أن انهياراً أرضياً وقع في منطقة جاوة الوسطى الإندونيسية أودى بحياة ستة أشخاص وتسبّب في فقدان 17 آخرين، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة.

ونقلت وكالة أنتارا عن بودي إيراوان، المسؤول في إدارة الكوارث في إندونيسيا، قوله إن الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الخميس في منطقة تشيبيونينج بمدينة شيلاتشب طمر عشرات المنازل.

وأضاف بودي: «عثرنا على ثلاث جثث أخرى ليبلغ عدد المفقودين الآن 17. نعمل بأقصى ما في وسعنا للعثور عليهم».

وانتشلت إدارة الكوارث في وقت سابق ثلاث جثث.

وأشار بودي إلى أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة لأن الضحايا تحت الركام على عمق يتراوح من ثلاثة وثمانية أمتار.

وتقول هيئة الأرصاد الجوية إن موسم الأمطار في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا بدأ في سبتمبر- أيلول، وسيستمر حتى أبريل - نيسان، مما يزيد من مخاطر السيول والانهيارات الأرضية في عدة مناطق.

وفي يناير، تسبّب انهيار أرضي ناجم عن سيول في مدينة بيكالونجان بجاوة الوسطى في وفاة ما لا يقل عن 25 شخصاً.