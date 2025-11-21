ترحيب أوروبي بـ"الجهود الأميركية" لإنهاء أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، تمسكّهم "بما يحافظ على المصالح الأوروبية والأوكرانية الحيوية على المدى الطويل"، وفقا لبيان صادر عن المستشارية الألمانية.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد تأكيد كييف أنها استلمت مشروع خطة أميركية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعقب الإعلان عن خطة أميركية، رحّب المستشار الألماني فريديريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"الجهود الأميركية"، لكنهم أكدوا للرئيس الأوكراني "دعمهم الكامل والثابت في سبيل تحقيق سلام دائم وعادل".

وأكد زيلينسكي أنه "يعمل" على الخطة، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى سلام "حقيقي يضمن كرامة" بلاده.