جيروزاليم بوست: ترامب يطلب من إسرائيل "تبني الشرع"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وفقاً لتحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست" يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل إلى تبني نظام الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع، ولتحقيق ذلك قد يرغم تل أبيب على إعادة النظر في عقيدتها السياسية تجاه سوريا.

إن التحول الذي أحدثه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض على إسرائيل مواجهة معضلة جوهرية: هل تؤدي غاراتها إلى تحييد التهديدات في سوريا، أم إلى تغذية تهديدات جديدة؟

فقد أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، بالعمل الجاد والعزيمة السورية، وبالشرع، وجاءت تدوينته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أسابيع من لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وبعد أيام قليلة من الغارة الإسرائيلية القاتلة جنوب سوريا.

الرسالة القادمة من البيت الأبيض هي أن على إسرائيل أن تستمع إلى الولايات المتحدة وتعمل على تخفيف التوترات مع دمشق.

ونشرت رسالة ترامب أيضًا في وقت قريب من المكالمة الهاتفية التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن اجتماعهما المحتمل في وقت لاحق من هذا الشهر.

لذا، تُعد رسالة سوريا بالغة الأهمية بالنسبة لإسرائيل. فالقيادة الإسرائيلية الحالية تُبدي شكوكًا شديدة تجاه الحكومة السورية ، وبعض الأصوات تُعلن عدائها لها.

على سبيل المثال، تنتقد وزارة الخارجية دمشق باستمرار، كما يفعل مسؤولون إسرائيليون بارزون. ويرى بعض كبار المسؤولين في إسرائيل أن سوريا تُدار من قِبل "جهاديين"، وأنها قابلة للانهيار، أو قد تسقط الحكومة الجديدة.

تتأثر سياسة إسرائيل تجاه سوريا أيضًا بالنجاح الذي تعتقد تل أبيب أنها حققته ضد حماس وحزب الله وإيران. تشعر إسرائيل الآن بقوة لا رادعة لها تُثنيها عن فعل ما تريده على جبهات مختلفة.

وقد أدى ذلك إلى مئات الغارات في لبنان خلال العام الماضي. كما تقع حوادث يومية في غزة. إضافةً إلى ذلك، صعّدت إسرائيل عملياتها في سوريا.

النظرية وراء كل هذه الغارات والضربات هي أنها تُبقي الخصوم في حالة من عدم التوازن. فبدلاً من السياسة المتبعة قبل أحداث 7 أكتوبر - عندما كانت حدود إسرائيل هادئة، لكن الأعداء ازدادوا قوة - فإن النظرية الحالية هي أنه سيكون هناك صراع منخفض المستوى على كل حدود، لكن هذا سيُبقي الأعداء ضعفاء.

السؤال هو هل هناك أعداء في سوريا، أم أن السياسة هي التي تخلق أعداء بالفعل.

سوريا بحاجة إلى السلام والاستقرار

وقال ترامب إن رسالة بلاده واضحة: سوريا بحاجة إلى السلام والاستقرار "لبناء دولة حقيقية ومزدهرة"، مضيفا أنه من المهم إنهاء العقوبات المفروضة عليها.

وتابع ترامب "أعتقد أن هذا الأمر كان موضع تقدير حقيقي من قبل سوريا وقيادتها وشعبها".

وأكد ترامب "من المهم للغاية أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

يعتقد ترامب، الذي أشاد بالشرع لحرصه على "تحقيق الخير"، أن هذا أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. كما عمل جاهدًا على وقف إطلاق النار في غزة.

لذا، تُوضح الولايات المتحدة أن على إسرائيل إعادة النظر في سياساتها على عدة حدود. ومن المُحتمل أن يرى البيت الأبيض مُقايضة في هذا الشأن، كدعم إجراءات إسرائيلية أكثر صرامة في لبنان مقابل مزيد من السلام في سوريا.

على سبيل المثال، زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، العراق وسوريا مؤخرًا. وخلال زيارته للعراق، أفادت التقارير أنه كان يحمل رسالة إلى بغداد: لا تدعموا الميليشيات التي تُسلح حزب الله، وإلا فقد تُنفذ إسرائيل ضربات.

وفي الماضي، دعمت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق حزب الله، كما شنت هجمات بطائرات بدون طيار ضد إسرائيل.

تقف إسرائيل الآن عند مفترق طرق في سياساتها. عليها أن تُعيد النظر في سياستها تجاه سوريا بعد عام من سقوط نظام الأسد.

هل كانت سياسة الغارات فعالة؟ إذا لم تدعم إدارة ترامب هذه السياسة، فهل من سبيل للمضي قدمًا يُخفّف التوترات في سوريا ويصون مصالح إسرائيل أيضًا؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية في الوقت الذي تستعد فيه القيادة الإسرائيلية للاجتماعات مع إدارة ترامب.