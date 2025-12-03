ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

تسلّم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.