وفد من مجلس الأمن يؤكد "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد وفد من ممثلي الدول الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال زيارته الأولى إلى دمشق اليوم الخميس، "تضامن" المجتمع الدولي مع سوريا، وفق ما قال رئيس الوفد.

والتقى الوفد الرئيس أحمد الشرع وعددا من المسؤولين السوريين في قصر الشعب، بعد جولة صباحية شملت زيارة حي جوبر، أحد أكبر الأحياء التي تأثرت من جراء الحرب قرب دمشق، وزيارة خاطفة للمدينة القديمة والجامع الأموي.

وقال السفير السلوفيني سامويل زبوغار، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، خلال إيجاز صحافي مقتضب من دمشق، إن الوفد أراد من خلال زيارته إظهار "تضامن المجتمع الدولي ودعمه لسوريا".

وأضاف "جددنا تأكيد دعمنا الواضح لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

ونقل الوفد، خلال لقاءاته في دمشق، وفق ما أوضح زبوغار، رسالة "موحدة بسيطة وواضحة: ندرك تطلعات بلدكم والتحديات"، معتبرا أن "الطريق إلى مستقبل أفضل لسوريا الجديدة سيكون بقيادة سورية".

وتابع "المجتمع الدولي مستعد لدعمكم أيا كان ما تعتقدون أنه يمكن أن نكون مفيدين فيه"، مؤكدا "نريد المساهمة في بناء جسر نحو مستقبل أفضل لجميع السوريين".

وشملت لقاءات الوفد، وفق ما أعلن السفير السلوفيني، ومسؤولين محليين إضافة الى الهيئة الوطنية المعنية بالمفقودين.

وقالت الرئاسة السورية إن الشرع استقبل أعضاء مجلس الأمن، يرافقهم عدد من المسؤولين الأمميين، في قصر الشعب، بحضور عدد من الوزراء.