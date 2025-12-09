خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس السوري بذكرى يوم التحرير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.