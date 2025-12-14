اخبار العالم

ألمانيا تحبط مخططاً إرهابياً لمهاجمة سوق لعيد الميلاد

0 نشر
0 تبليغ

ألمانيا تحبط مخططاً إرهابياً لمهاجمة سوق لعيد الميلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الألمانية أنها ألقت القبض على خمسة رجال للاشتباه بتورطهم في مخطط إرهابي لاقتحام سوق لعيد الميلاد بسيارة بهدف قتل وإصابة رواده. 
وأفاد بيان للشرطة ومكتب الادعاء العام، أنه تم اعتقال ثلاثة  أشخاص الجمعة على خلفية التخطيط لتنفيذ الهجوم في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.
ومثل جميع المشتبه بهم أمام قاض السبت، وهم لا يزالون قيد الاحتجاز.
ورفعت السلطات الألمانية حالة التأهب تحسبا لهجمات على أسواق عيد الميلاد، بعد هجوم بسيارة العام الماضي على سوق في مدينة ماغديبورغ أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا