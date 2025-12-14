ألمانيا تحبط مخططاً إرهابياً لمهاجمة سوق لعيد الميلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الألمانية أنها ألقت القبض على خمسة رجال للاشتباه بتورطهم في مخطط إرهابي لاقتحام سوق لعيد الميلاد بسيارة بهدف قتل وإصابة رواده.

وأفاد بيان للشرطة ومكتب الادعاء العام، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص الجمعة على خلفية التخطيط لتنفيذ الهجوم في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.

ومثل جميع المشتبه بهم أمام قاض السبت، وهم لا يزالون قيد الاحتجاز.

ورفعت السلطات الألمانية حالة التأهب تحسبا لهجمات على أسواق عيد الميلاد، بعد هجوم بسيارة العام الماضي على سوق في مدينة ماغديبورغ أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.