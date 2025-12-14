ترامب يرسل موفده إلى برلين للقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى برلين في نهاية هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، من أجل السلام في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "سأعقد اجتماعات مع ممثلي الرئيس ترامب ومع شركائنا الأوروبيين، إضافة إلى العديد من القادة الآخرين من أجل وضع أسس للسلام والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب".

أضاف "إن اللحظة الحالية توفر فرصة كبيرة، سنعمل بنشاط وبشكل بناء قدر استطاعتنا في برلين هذه الأيام مع كل من يستطيع إنجاح الاتفاق".

كما أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض زيارة ويتكوف لألمانيا بعد أن كان قد زار موسكو أوائل ديسمبر.