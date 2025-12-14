عاجل.. مذبحة تسفر عن مقتل وإصابة عشرات اليهود في أستراليا (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من سيدني: أطلق مسلحون النار على المشاركين في حفلة عيد حانوكا اليهودي في سيدني بأستراليا اليوم الأحد، وتحدثت تقارير أولية عن سقوط 10 قتلى ونحو 60 جريحا في الحادث.

ووقع الهجوم بينما حضر نحو ألفي شخص من أبناء الجالية اليهودية احتفالات حانوكا "عيد الأنوار" بشاطئ بوندي في سيدني.

حادثة سدني 10 قتلى و50 جريح حتى الان

المصادر العبرية تؤكد انقطاع الاتصال بقرابة 20 إسرائيلي كانوا باحتفال حانوكا في سدني

وأفاد شهود عيان بأن مجهولا ترجل من سيارة بالقرب من مكان الاحتفال وأطلق النار بصورة عشوائية، وأثار ذعراً في المكان، وأسفر اطلاق النار عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة العشرات.

وبحسب تقارير، فقد جرى إطلاق النار من جسر قريب. وأظهرت لقطات من الموقع حشودا مذعورة تفر في جميع الاتجاهات بينما يتقدم نحوهم مسلحون بأسلحة طويلة.

وأظهرت فيديوهات بعض الأشخاص على العشب وسط فوضى عارمة. ووصف أحد المشاركين اليهود في الاحتفال المشهد بأنه "كارثة" للجالية.

وبحسب لقطات فيديو متداولة، فقد تمكن أحد المارة من نزع سلاح أحد المهاجمين بعد أن فاجأه من خلفه.

وذكرت تقارير أولية أن الشرطة أطلقت النار على أحد المهاجمين وقتلته خلال تبادل إطلاق النار، بينما أصيب الثاني بجروح وتم اعتقاله.

وأفادت قناة "سكاي نيوز أستراليا" بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي.

وأفادت منظمة "زاكا" للاستجابة للطوارئ المجتمعية في إسرائيل بإصابة نحو 60 شخصا، وتأكد مقتل 10 على الأقل في إطلاق النار على شاطئ بوندي، الذي قالت المنظمة إنه يعامل على أنه هجوم إرهابي استهدف الجالية اليهودية.

أعلنت الشرطة المحلية في سيدني عن اعتقال شخصين مشتبه بتنفيذهما الهجوم في شاطئ بوندي.

وأكدت الشرطة أن هناك عدة وفيات نجمت عن الواقعة.

وقال مراسل هيئة البث الأسترالية " ايه بي سي" ديجبي ويرثمولر الذي تواجد في موقع إطلاق النار، وتحدث مع رجال الشرطة في قطاع الاعلام: "لقد أخبروني بأنه تم تحييد مطلقي النار، وأنه لا يوجد تهديد حاليا على المواطنين في بوندي.".

وقال جيريمي ليبيلر، رئيس الاتحاد الصهيوني الأسترالي، لصحيفة " جيروزاليم بوست" :"إن الجالية اليهودية في حالة صدمة. كان هناك 2000 فرد من الجالية اليهودية يحتفلون بعيد حانوكا على الشاطئ، ويشعلون الشمعة الأولى معًا على شاطئ بوندي، نحن في حالة تأهب قصوى، هذا يوم حزن عميق. لقد قُتل أفراد من مجتمعنا، وأُصيب آخرون بجروح خطيرة، وتفككت عائلات. لقد تحولت لحظة نور مقدسة إلى ظلام دامس".

وتابع :"نحن نعمل بشكل عاجل مع السلطات فور تأكيد المزيد من التفاصيل. ينصب تركيزنا الآن على الضحايا وعائلاتهم وسلامة المجتمع، دعوني أكون واضحاً. إن الاعتداء على اليهود الذين يحتفلون بدينهم هو اعتداء على أستراليا نفسها. إنه اعتداء على قيمنا، وتماسكنا الاجتماعي، والحق الأساسي للناس في التجمع دون خوف."