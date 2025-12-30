إيران تحذر إسرائيل: نراقب التحركات والرد سيكون أقسى

صعّدت إيران لهجتها تجاه إسرائيل، مؤكدة أنها تتابع من كثب تحركاتها العسكرية والسياسية، وتستعد للرد بقوة على أي تصعيد محتمل، في ظل توتر متزايد تشهده المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده تعزز جاهزيتها الأمنية والعسكرية، محذرا من أن أي خطوة إسرائيلية جديدة ستواجه برد أشد مما شهدته المنطقة خلال حرب الأيام الاثني عشر. وأضاف أن طهران لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها في مواجهة ما وصفه بـ«المغامرات غير المحسوبة».

وجّه بقائي انتقادات حادة لإسرائيل، معتبرا أنها تستخدم ذرائع متعددة لتهيئة مناخ عدائي ضد إيران، بهدف تبرير سياساتها التصعيدية في المنطقة. ورأى أن الخطاب الإسرائيلي يسعى إلى تصوير إيران كمصدر تهديد دائم، في وقت تشهد فيه المنطقة هشاشة أمنية متزايدة.

كما حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولية تشويه صورة الولايات المتحدة في الإقليم، قائلاً إن تصرفاته جعلت واشنطن تبدو وكأنها مركز للتخطيط لزعزعة الاستقرار الإقليمي. ودعا المسؤولين الأمريكيين إلى تصحيح هذه الصورة، محذراً من تداعيات استمرار هذا النهج على أمن المنطقة.