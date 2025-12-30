وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده تعزز جاهزيتها الأمنية والعسكرية، محذرا من أن أي خطوة إسرائيلية جديدة ستواجه برد أشد مما شهدته المنطقة خلال حرب الأيام الاثني عشر. وأضاف أن طهران لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها في مواجهة ما وصفه بـ«المغامرات غير المحسوبة».
وجّه بقائي انتقادات حادة لإسرائيل، معتبرا أنها تستخدم ذرائع متعددة لتهيئة مناخ عدائي ضد إيران، بهدف تبرير سياساتها التصعيدية في المنطقة. ورأى أن الخطاب الإسرائيلي يسعى إلى تصوير إيران كمصدر تهديد دائم، في وقت تشهد فيه المنطقة هشاشة أمنية متزايدة.
كما حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولية تشويه صورة الولايات المتحدة في الإقليم، قائلاً إن تصرفاته جعلت واشنطن تبدو وكأنها مركز للتخطيط لزعزعة الاستقرار الإقليمي. ودعا المسؤولين الأمريكيين إلى تصحيح هذه الصورة، محذراً من تداعيات استمرار هذا النهج على أمن المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تحذر إسرائيل: نراقب التحركات والرد سيكون أقسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.