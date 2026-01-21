مقاربة سعودية لترسيخ الدولة في الجنوب

تسير مدينة عدن بخطى متسارعة نحو استعادة عافيتها الأمنية والخدمية، في تحول يعكس نجاح المقاربة السعودية القائمة على دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز الاستقرار، وتحسين حياة المواطنين. فمع بدء تنفيذ خطة إخراج القوات العسكرية من الأحياء السكنية وتحسّن ملموس في إمدادات الكهرباء والمياه، تتكرس عدن نموذجاً لمدينة مدنية آمنة، ضمن رؤية متكاملة يشرف عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وتستهدف تثبيت الأمن، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية.

استعادة الدولة

مشهد خروج أرتال القوات العسكرية من مواقعها داخل الأحياء السكنية في عدن، وتسليمها لقوات أمن المنشآت، شكّل محطة مفصلية طال انتظارها. هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب مجتمعية قديمة، وتنسجم مع هدف إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وأجهزتها النظامية، بما يقلص المظاهر المسلحة داخل المدن، ويحفظ أمن السكان وممتلكاتهم.

نهج سعودي

إشراف تحالف دعم الشرعية على عملية إعادة التموضع، بقيادة سعودية مباشرة، يعكس التزام المملكة بنهج ثابت يقوم على دعم اليمن دولةً ومؤسسات، لا جماعات ولا تشكيلات موازية. المقاربة السعودية ترتكز على نقل الملف الأمني من حالة الطوارئ إلى البناء المؤسسي، بما يضمن استدامة الأمن ويمنع عودة الفوضى.

تنظيم أمني

الخطة المعتمدة تنص على بقاء القوات الأمنية النظامية فقط داخل عدن، من شرطة وأمن طرق وطوارئ وأمن منشآت، بما يعزز مهنية العمل الأمني ويحد من عسكرة الحياة اليومية. هذا التنظيم يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويمنح الأجهزة المختصة القدرة على أداء مهامها بكفاءة، بعيداً عن تعدد مراكز القرار.

شراكة محلية

السلطة المحلية في عدن لعبت دوراً محورياً في إنجاح هذه الخطوات، عبر تنسيقها مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان والقيادات العسكرية. هذا التكامل بين الدعم السعودي والقرار المحلي يعكس شراكة مسؤولة تهدف إلى خدمة المصلحة العامة، وتؤكد أن استقرار عدن هو مدخل أساسي لاستقرار الجنوب واليمن عموماً.

توحيد الهوية

قرار إعادة تسمية بعض التشكيلات الأمنية تحت مسمى «قوات الأمن الوطني» واعتماد شعار رسمي موحد، يحمل دلالة سياسية إيجابية باتجاه توحيد الهوية الأمنية تحت مظلة الدولة. هذه الخطوة تنسجم مع رؤية المملكة الداعمة لبناء مؤسسات وطنية جامعة، بعيداً عن المسميات الفئوية، بما يعزز الثقة الداخلية والخارجية بالمسار الأمني.

تحسن معيشي

بالتوازي مع الترتيبات الأمنية، برز التحسن الواضح في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء التي ارتفعت ساعاتها اليومية بشكل ملحوظ، إلى جانب خطوات عملية لمعالجة تحديات المياه. هذا الربط بين الأمن والخدمات يعكس فهماً سعودياً عميقاً بأن الاستقرار الحقيقي يبدأ من تحسين حياة المواطن، وتخفيف معاناته اليومية.

رسائل سياسية

ما تشهده عدن اليوم يحمل رسائل واضحة: دعم سعودي مستمر لوحدة اليمن وأمنه، رفض لتحويل المدن إلى ساحات صراع، وإصرار على أن تكون الدولة هي المرجعية الوحيدة. كما يؤكد أن التنمية والاستقرار وجهان لعملة واحدة، وأن أي مسار سياسي ناجح لا بد أن يُبنى على أرضية أمنية وخدمية صلبة.

وفي المحصلة، تمثل التحولات الجارية في عدن نموذجاً عملياً للمقاربة السعودية في إدارة الملف اليمني، مقاربة توازن بين الأمن والتنمية، وتضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات. ومع استمرار هذا النهج، تلوح فرص حقيقية لاستعادة عدن دورها الاقتصادي والسياسي، كمدينة آمنة ومفتوحة على مستقبل أكثر استقراراً.