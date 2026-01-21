وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه «يهاجم في هذه الأثناء أهدافاً تابعة لـ(حزب الله) في جنوب لبنان»، مضيفاً أن هذه المواقع «كان (حزب الله) يستخدمها لإجراء تدريبات وتمارين لعناصره» تمهيداً لمهاجمة قوات إسرائيلية ومدنيين.
ولم يحدد البيان مواقع الغارات بدقة، غير أن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ «سلسلة غارات جوية عنيفة» استهدفت بلدات أنصار والزرارية، ومجرى نهر الشتى عند أطراف بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح، إضافة إلى بلدة كفرملكي.
ويأتي هذا القصف في وقت تواصل فيه إسرائيل شن غارات متفرقة على الأراضي اللبنانية، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً استمرت أكثر من عام. وتؤكد إسرائيل أن ضرباتها تركز أساساً على مواقع «حزب الله»، وأحياناً على أهداف تقول إنها تابعة لحركة «حماس» الفلسطينية، فيما تحذر أطراف لبنانية من تداعيات استمرار الخروقات على الاستقرار الهش في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.