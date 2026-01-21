غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

شنّ الجيش الإسرائيلي، الإثنين، غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، قال إنها تستهدف مواقع يستخدمها «حزب الله» في تدريب عناصره، في تصعيد جديد يأتي رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه «يهاجم في هذه الأثناء أهدافاً تابعة لـ(حزب الله) في جنوب لبنان»، مضيفاً أن هذه المواقع «كان (حزب الله) يستخدمها لإجراء تدريبات وتمارين لعناصره» تمهيداً لمهاجمة قوات إسرائيلية ومدنيين.

ولم يحدد البيان مواقع الغارات بدقة، غير أن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ «سلسلة غارات جوية عنيفة» استهدفت بلدات أنصار والزرارية، ومجرى نهر الشتى عند أطراف بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح، إضافة إلى بلدة كفرملكي.

ويأتي هذا القصف في وقت تواصل فيه إسرائيل شن غارات متفرقة على الأراضي اللبنانية، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً استمرت أكثر من عام. وتؤكد إسرائيل أن ضرباتها تركز أساساً على مواقع «حزب الله»، وأحياناً على أهداف تقول إنها تابعة لحركة «حماس» الفلسطينية، فيما تحذر أطراف لبنانية من تداعيات استمرار الخروقات على الاستقرار الهش في المنطقة.