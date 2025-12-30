زهران ممداني أمام اختبار الوعود في نيويورك

يستعد زهران ممداني لتولي رئاسة بلدية مدينة نيويورك وسط تدقيق سياسي وإعلامي واسع، مع تعهدات بإحداث تغيير جذري في إدارة واحدة من أكثر المدن تعقيداً في الولايات المتحدة. ويواجه العمدة المنتخب، البالغ من العمر 34 عاماً، تحدي ترجمة وعوده الانتخابية الطموحة إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

وخاض ممداني حملته على أجندة تركز على دعم الطبقة العاملة، حيث شملت مقترحات للرعاية المجانية للأطفال وتجميد الإيجارات، ما رفع سقف التوقعات في مدينة تعاني ارتفاع تكاليف المعيشة. غير أن مراقبين يرون أن نجاحه سيعتمد على قدرته على تحقيق إنجازات مبكرة، وإدارة الملفات الخدمية اليومية بكفاءة.

في المقابل، يواجه تحديات سياسية تتعلق بعلاقته ببعض الأوساط، بالإضافة إلى احتمال اصطدامه بخلافات مع الإدارة الفيدرالية، ما يجعل فترته الأولى اختباراً حاسماً بين الطموح والواقع التنفيذي.