تحالف دعم الشرعية في اليمن: تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء المكلا

بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وانزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت ، المهرة) بهدف تأجيج الصراع ، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي ،وكذلك انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (٢٢١٦) لعام (٢٠١٥م) .
وأوضح اللواء المالكي أنه استناداً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة) ، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار ، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت اسلحة وعربات قتالية افُرغت من السفينتين بميناء (المكلا) ، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعدة العرفيه وبما يكفل عدم حدوث اضرار جانبية.
وأكد اللواء المالكي على استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهره )ومنع وصول أي دعم عسكري من اي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الامن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع .
