التحالف يرحب بإعلان محافظ شبوة دعمه للعمل معهم لتأمين المحافظة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي ترحيب قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” ببيان محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير الذي أيد فيه جهود التحالف وإعلانه العمل مع التحالف لتأمين مُحافظة شبوة. وأشار المالكي إلى التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها وعدم دخول أي قوات إلا بالتنسيق مع محافظ شبوة عوض بن الوزير بعد إعلانه دعمه للتحالف.



