توغل إسرائيلي بالقنيطرة وحواجز على الطرق

وانطلقت خمس آليات إسرائيلية من تل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين الزيوان، ونصبت حاجزاً على المدخل الغربي للقرية، على الطريق الواصل بينها وبين قرية كودنة. وفي وقت مبكر من اليوم، توغلت مجموعة أخرى داخل قرية عين القاضي، وفتشت منزلاً دون اعتقالات، وفق وكالة «سانا».
ومنذ عام 1974، واصل الاحتلال خرق المنطقة المنزوعة السلاح، مع توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال محدودة. كما نشرت إسرائيل قواتها ومعداتها العسكرية متجاوزة الحدود الرسمية، بما فيها نقاط المراقبة في جبل الشيخ، في مؤشر على تصعيد ممنهج.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رغبته في إقامة منطقة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ، وهو ما رفضه الجانب السوري تماماً.
