اختراق إيراني يثير توتر حرب الـ12 يوما

أعاد إعلان اختراق سيبراني إيراني لمنصات إسرائيلية حساسة إلى الواجهة توترات حرب الـ12 يومًا، بعد نشر تسريبات نُسبت إلى وزيرة إسرائيلية، في تطور اعتبره مراقبون تصعيدًا خطيرًا في معركة الظل المتواصلة بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجموعة قرصنة مرتبطة بطهران تمكنت من الوصول إلى مراسلات وملفات خاصة تعود لوزيرة في الحكومة الإسرائيلية، زاعمةً أن التسريبات تكشف مواقف داخلية وتقديرات أمنية جرى تداولها خلال فترة الحرب الأخيرة، ولم تُفصح الجهات الإيرانية عن تفاصيل تقنية دقيقة للاختراق، مكتفيةً بالإشارة إلى أنه «جزء من الرد الإلكتروني» على ما وصفته بالهجمات الإسرائيلية السابقة.

في المقابل، لم يصدر تأكيد رسمي إسرائيلي فوري حول صحة الاختراق أو مضمون الوثائق المسربة، إلا أن مصادر إعلامية إسرائيلية تحدثت عن فتح تحقيق أمني عاجل لتقييم حجم الضرر المحتمل، وسط مخاوف من استغلال التسريبات في التأثير على الرأي العام، وإرباك المشهد السياسي الداخلي.

ويرى محللون أن توقيت التسريبات يحمل دلالات سياسية وأمنية، إذ يأتي في مرحلة حساسة تشهد تصاعدًا في المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل، مع انتقال الصراع من ساحات عسكرية محدودة إلى الفضاء السيبراني والإعلامي، كما يعكس، بحسب خبراء، تحول الاختراقات الإلكترونية إلى أداة ضغط موازية للعمليات العسكرية التقليدية.

ويُرجح مراقبون أن تسهم هذه التطورات في إعادة تأجيج التوتر الإقليمي، خاصةً إذا ثبتت صحة الوثائق المسربة أو جرى توظيفها لتبرير خطوات تصعيدية جديدة، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات حرب الـ12 يومًا بكل تداعياتها الأمنية والسياسية.