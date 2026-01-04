أمريكا تدير فنزويلا حتى المرحلة الانتقالية

في أسرع عملية خطف رئيس دولة في التاريخ الحديث، أعلنت الولايات المتحدة، فجر السبت، تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق على العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما جوّاً خارج البلاد، وفق ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. العملية التي شهدت دوي انفجارات في مناطق عدة بالعاصمة، تأتي في تصعيد غير مسبوق بين واشنطن وكراكاس، وسط تأكيدات أمريكية بأن الضربة استهدفت مواقع عسكرية إستراتيجية، وأكد ترمب في مؤتمر صحفي ، أن مادورو وزوجته ينقلان عبر السفينة لأمريكا وسيتم تقديمهما للعدالة بتهم إغراق أمريكا بالمخدرات وتهديد الأمن الأمريكي، لافتا أن فنزويلا ستكون تحت الإدارة الأمريكية حتى العملية الانتقالية .

الضربة العسكرية

سُمع دوي انفجارات عدة عنيفة في جنوب كاراكاس، بالقرب من قاعدة عسكرية رئيسية، ترافق مع انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وسط حالة من الهلع بين السكان. وأكد مسؤولون أمريكيون لشبكة CBS News أن عناصر من وحدة Delta Force الخاصة بالجيش الأمريكي نفّذوا عملية اعتقال الرئيس مادورو في ساعات الصباح الأولى، مشيرين إلى نجاح العملية في نقل الرئيس وزوجته خارج البلاد.

وحدة دلتا فورس، المعروفة بتنفيذها عمليات حساسة وخطيرة، سبق لها قيادة العملية التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي عام 2019، ما يضيف مصداقية عالية لإعلان الولايات المتحدة نجاح العملية.

رد كراكاس

وصفت الحكومة الفنزويلية العملية بأنها عدوان عسكري غير مسبوق على سيادة البلاد، مؤكدة أن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديد، ومطالبة أمريكا بتقديم دليل على حياة الرئيس مادورو وزوجته. وأشار وزير الدفاع الفنزويلي إلى أن البلاد ستقاوم أي تدخل خارجي، وأن العمليات العسكرية الأمريكية تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

تداعيات دولية

أثارت العملية ردود فعل دولية متباينة، حيث حذرت دول ومنظمات عدة من تفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة، مؤكدين ضرورة احترام القانون الدولي والبحث عن حلول دبلوماسية. في المقابل، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وربما امتداد تأثيرها على استقرار أمريكا اللاتينية ككل.

مصير مادورو

بينما يترقب العالم تفاصيل مصير الرئيس الفنزويلي وشرعية اعتقاله، يبقى الملف الفنزويلي محور اهتمام دولي واسع، في وقت تبحث فيه العواصم عن مخرج دبلوماسي يحول دون مزيد من التدهور الأمني والسياسي في المنطقة.

