هل يجلب ترامب الرئيس الكولومبي مخفوراً؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تشن عمليات عسكرية في مناطق أخرى من أميركا الجنوبية.

في تصريحات من طائرة الرئاسة الأميركية، بينما يتجه دونالد ترامب من مارالاغو إلى واشنطن العاصمة، قال ترامب، في إشارة واضحة إلى الرئيس غوستافو بيترو: "كولومبيا مريضة للغاية أيضاً، يحكمها رجل مريض، يحب تصنيع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً".

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً، أضاف: "يبدو الأمر جيداً بالنسبة لي".

إصلاح فنزويلا

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن أولويته الحالية هي "إصلاح" فنزويلا بدلاً من إجراء انتخابات، وحذر من أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الوصول الكامل إلى احتياطياتها النفطية.

وأبلغ ترامب الصحفيين أن جميع العسكريين الذين أصيبوا خلال عملية القبض على نيكولاس مادورو بصحة جيدة.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو رفض، الأحد، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.

وقال على منصة إكس: "اسمي (...) لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".