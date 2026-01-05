ترامب: الولايات المتحدة مستعدة لقصف إيران إذا قتلت المتظاهرين (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سؤال حول احتمال تدخل الولايات المتحدة في إيران، في حال قامت السلطات الأمنية فيطهران بقمع المتظاهرين وقتلهم، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت على خلفية انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

الرئيس الأمريكي ترامب:



"إذا حاولت إيران قتل المتظاهرين، فسوف نضربها بقوة شديدة." pic.twitter.com/FNl7x7iZeV — Eng H. Abdullah (@OilfieldMaster) January 5, 2026

وأكد ترامب أن بلاده ستتدخل إذا أقدمت إيران على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، محذرًا من أن طهران “ستتلقى قصفًا موجعًا" في حال ارتكبت مثل هذه الأفعال. وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: "نحن على أهبة الاستعداد للتدخل".

وأثار هذا التصريح ردًا سريعًا من طهران، حيث صرح مسؤول إيراني بأن الأمن القومي الإيراني يعد خطًا أحمراً.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه إيران أزمات اقتصادية حادة، إذ هوت قيمة العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية منخفضة، بينما ارتفعت معدلات التضخم وتكلفة المعيشة إلى حد يفوق قدرة المواطنين على التحمل. ويحمّل المتظاهرون الحكومة مسؤولية هذا الانهيار، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 70% مقارنة بالعام الماضي.

