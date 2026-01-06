وزير الخارجية والرئيس المصري يبحثان تطورات المنطقة

استقبل عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري، اليوم في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للرئيس السيسي وللشعب المصري، وفي الوقت ذاته، حمله الرئيس المصري تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

في السياق ذاته، عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لقاء مع نظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي. وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية لا سيما في قطاع غزة واليمن والسودان والصومال وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في السياق ذاته، أكد بيان الرئاسة المصرية أن القاهرة والرياض تؤكدان على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان واليمن والصومال، وشدد البيان على تطابق مواقف مصر مع السعودية بشأن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول.

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ثمّن أثناء لقائه الأمير فيصل بن فرحان جهود السعودية في استضافة مؤتمر يجمع المكونات الجنوبية اليمنية من أجل الحوار.