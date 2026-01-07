«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

يستعد «تحالف الراغبين» المؤلف خصوصاً من حلفاء أوروبيين لكييف لتأكيد أن «قوته المتعددة الجنسيات من أجل أوكرانيا» ستستفيد من التزام أميركي بدعم القوة في حال وقوع هجوم روسي عقب وقف محتمل لإطلاق النار، بحسب ما ورد في مسودة إعلان صادرة عن قمة للتحالف في باريس، أمس.

واجتمع قادة من نحو ثلاثين دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا، بعد ظهر أمس في قصر الإليزيه مع مبعوثين أميركيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحديد رؤيتهم للضمانات الأمنية التي ستُقدّم لأوكرانيا في إطار اتفاق وقف إطلاق نار محتمل مع روسيا.

وأشار النص إلى أنهم يحضرون لإعلان استعدادهم لتقديم ضمانات ملزمة سياسياً وقانونياً لأوكرانيا، ستُفعّل عند دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ مع روسيا. وجاء في المسودة أن شركاء التحالف والولايات المتحدة سيؤدون دوراً حيوياً وبتنسيق وثيق، لتقديم هذه الضمانات الأمنية. ولم يتضح بعد ما إذا كان المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيوقعان على الإعلان، أو سيقتصر التوقيع على أعضاء «تحالف الراغبين» الذي لا تعد الولايات المتحدة عضواً رسمياً فيه.

وأفاد النص بأن الولايات المتحدة ستشرف على «آلية تحقق» في حال وقف إطلاق النار بمشاركة أعضاء في التحالف. وقد يشهد الإعلان تعديلات طفيفة، بحسب مصادر دبلوماسية.

وستُشكل «قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا» بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليس للإشراف على الهدنة، بل لدعم إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية وتعزيز الردع، ضد خطر شنّ مزيد من الهجمات الروسية، بحسب مسودة الإعلان.

وستكون هذه القوة «بقيادة الأوروبيين»، ولكن بمشاركة أميركية، لا سيما في الاستخبارات والإمداد، وستلتزم واشنطن بدعم القوة في حال وقوع هجوم.

كذلك تنص مسودة الإعلان بشكل أوسع على تعهدات ملزمة لدعم أوكرانيا في حال شنّ روسيا هجوماً مسلحاً في المستقبل بهدف استعادة السلام. ولم تُكشف تفاصيل هذه التعهدات، ولا تزال بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وستُنشأ في باريس «خلية تنسيق» بين التحالف والولايات المتحدة وأوكرانيا.

إلى ذلك، يتعين على التحالف، بدعم من الولايات المتحدة، الالتزام بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والتسليح على المدى الطويل للجيش الأوكراني الذي سيظل خط الدفاع والردع الأول.