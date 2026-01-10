وزارة الدفاع اليمنية ننفذ تدابير وإجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار

أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية التزامها التام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي اليمن. وأعلنت عن تنفيذ جملة تدابير وإجراءات بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح المواطنين، موضحة التزامها في التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة والتعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية.



