ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار في إسبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا إلى 42 قتيلاً، وفقاً لحكومة الأندلس، بينما تخشى السلطات من إمكانية العثور على جثة إضافية تحت الحطام. وذكرت سلطات الأندلس أنه تم انتشال ثلاث جثث من العربات على مدار اليوم.



وقال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا لإذاعة (أر تي في إي) الرسمية إن 43 شخصاً مدرجون في قائمة المفقودين. وتستخدم الشرطة كلاب التتبع للبحث عن ضحايا آخرين. وفيما يتعلق بسب الحادث، قال جراندي مارلاسكا إن جميع النظريات تظل مفتوحة، ولا يمكن استبعاد حدوث ضرر في السكة الحديدية أو عطل في أحد القطارين.