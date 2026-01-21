روسيا: إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة "، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال عام 2025": "تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف:"نحن مقتنعون أيضًا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأود أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشكيل "مجلس سلام" في غزة، ودعا قادة عدد من الدول، بما في ذلك روسيا الاتحادية وبيلاروس، للانضمام إليه.

المصدر : وكالات