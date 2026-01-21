إذا حاولوا إغتيالي".. ترامب: "أعطيت تعليمات حازمة بمحو إيران على وجه الأرض"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أنه أصدر ما وصفه بـ"تعليمات حازمة للغاية" تقضي بمحو إيران بالكامل إذا أقدمت طهران على تنفيذ أي محاولة لاغتياله، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه الجمهورية الإسلامية.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة حصرية مع برنامج كاتي بافليتش الليلة على قناة نيوز نيشن، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لتنصيبه، حيث أكد أن أي تهديد إيراني سيتحول إلى رد شامل لا يقتصر على أهداف محددة. وقال ترامب للمذيعة كاتي بافليتش إن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها في حال نفذت تهديداتها، مضيفاً: مهما حدث، ستُفجّر البلاد بأكملها، مشدداً على أنه يملك تعليمات صارمة للغاية بهذا الشأن.

وانتقد ترامب الرئيس السابق جو بايدن، معتبراً أنه لم يتعامل بالحزم الكافي مع التهديدات الإيرانية خلال فترة رئاسته. وقال إن واجب الرئيس هو الدفاع عن رئيسه، مؤكداً أنه سيرد بقوة حتى لو كانت التهديدات موجهة إلى شخص عادي، وليس بالضرورة إلى رئيس للولايات المتحدة.

وكان موقع أكسيوس الأميركي قد كشف في العاشر من فبراير 2025 أن التهديدات الإيرانية باغتيال ترامب خلال حملته الانتخابية كانت أخطر بكثير مما أُعلن عنه في حينه. وأشار الموقع إلى أن ترامب أصدر تعليمات لفريقه تقضي بتدمير إيران في حال تعرضه لعملية اغتيال تنفذها جهات مرتبطة بطهران.

في المقابل، نفت إيران في الثامن من نوفمبر الماضي الاتهامات الأميركية بشأن تورطها في مخططات اغتيال داخل الولايات المتحدة، ولا سيما تلك المتعلقة بالرئيس الأميركي المنتخب آنذاك دونالد ترامب، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وجاء النفي الإيراني عقب إعلان وزارة العدل الأميركية توجيه اتهام إلى مواطن إيراني بتلقي أوامر من طهران لإعداد خطة تهدف إلى اغتيال ترامب. وذكرت الوزارة في بيان أن المخطط جرى تدبيره بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني، في إطار ما وصفته بالثأر لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الضربة الأميركية التي استهدفته قرب مطار بغداد عام 2020.

وأفادت لائحة اتهام جنائية رُفعت أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بأن مسؤولاً في الحرس الثوري، لم يُكشف عن هويته، أصدر في سبتمبر الماضي تعليمات إلى أحد عملائه بوضع خطة لمراقبة ترامب تمهيداً لاغتياله في وقت لاحق.

