ولي العهد ونظيره البحريني يستعرضان العلاقات التاريخية وفرص التعاون

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة ولي العهد البحريني تجسيدًا لما يجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من علاقات أخوية متينة، وما تشهده مساراتها من ازدهار وتقدم متواصل على كافة الأصعدة.
