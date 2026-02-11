العليمي يرسم خارطة طريق صارمة أمام حكومة الزنداني

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الحكومة الجديدة برئاسة، شائع الزنداني، بخطاب مباشر خالٍ من البروتوكول، محمّلاً إياها مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي لا يحتمل الحلول التقليدية، ورسم العليمي معايير واضحة للنجاح، تركز على استعادة ثقة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فيما جاء الدعم الأممي سريعًا عبر مبعوث الأمم المتحدة، الذي شدد على ضرورة تهيئة بيئة بناءة للحكومة.

لا بديل للعمل

في الاجتماع الأول للحكومة، عقب أدائها اليمين، وضع العليمي أمام الوزراء وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني واضحة المعالم، مؤكدًا أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، وركز على مفهوم «صناعة النموذج» باعتباره جوهر المهمة الحكومية، موضحًا أن الحكومة الجديدة رسالة سياسية تهدف لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وأن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

الاقتصاد والأمن

احتل الملف الاقتصادي صدارة التوجيهات، حيث ربط العليمي بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكدًا أن كبح التضخم واحتواء تآكل القوة الشرائية يمثلان المعيار اليومي لصدقية الدولة، وشدد على ضرورة الانضباط المالي الصارم وتوريد كامل الإيرادات إلى حساب الدولة، قائلاً إنه لا يمكن الحديث عن دولة، بينما تُستنزف مواردها خارج خزينتها العامة.

وفي المحور الأمني، رفض السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، معتبرًا إياها استهدافًا للدور السعودي في توحيد القرار الأمني، وأكد ضرورة انتشار أمني مدروس يستهدف مناطق الضعف، وحماية الحريات العامة وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي.

عدن والشراكة السعودية

شدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية، يمثل اختبار الجدية الأول، داعيًا لعودة الحكومة فورًا إلى الداخل وعدم تسييس الخدمات، وأكد أن المواطن يهمه من يدفع الرواتب، ويوفر الكهرباء ويضبط الأسعار، محذرًا من أن أي انقسام حكومي سينعكس مباشرة على حياة الناس.

وأولى اهتمامًا خاصًا بالشراكة السعودية، واصفًا إياها بالطريق الآمن للمستقبل، مؤكدا أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات، داعيًا للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات لتعزيز الثقة بالعهد الجديد.

دعم دولي ومحلي

أكد مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، أهمية تمكين الحكومة من العمل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف لسلام مستدام، فيما أصدر محافظ حضرموت قرارات إدارية لإعادة ترتيب الوضع الإداري عقب التوترات الأمنية الأخيرة.

وأكد عضو مجلس القيادة، عبدالرحمن المحرمي، أولوية قطاع الاتصالات في دعم التنمية، مشددًا على أهميته الإستراتيجية في التحديث المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.