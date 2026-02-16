الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الاتحاد الأوروبي إن القرار الإسرائيلي بالشروع في تطويرات جديدة في المنطقة C في الضفة الغربية يُعد تصعيداً جديداً، بعد إجراءات سابقة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقتين A وB.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تتعارض بوضوح مع قرار مجلس الأمن 2334، ومع الأساس الذي يقوم عليه حل الدولتين، معتبراً أن هذه الخطوة تدفع نحو مزيد من التوتر وتقوّض الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع.

وشدد الاتحاد الأوروبي في تصريح للمتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الاوروبي في بروكسيل على أن موقفه واضح لجهة عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي، ودعا إسرائيل إلى التراجع عن القرار وإلغائه.