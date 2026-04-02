مباحثات دفاعية سعودية يونانية

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض، اليوم، وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وبحث التطورات الراهنة بالمنطقة في ظل استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على المملكة وعددٍ من دول المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.

وفي الأمس، سجلت الدفاعات عمليات اعتراض وتدمير 16 مسيرة في الساعات الماضية، في مؤشر إصرار إيراني على تكثيف استهداف المملكة في الأسبوع الخامس منذ اندلاع الحرب في المنطقة.

وأجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال الأشهر الأولى من عام 2026، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والعسكرية المكثفة مع شركاء دوليين وإقليميين لبحث التوترات العسكرية في المنطقة وجهود إحلال السلام.


