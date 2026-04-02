مباحثات دفاعية سعودية يونانية

وفي الأمس، سجلت الدفاعات السعودية عمليات اعتراض وتدمير 16 مسيرة في الساعات الماضية، في مؤشر إصرار إيراني على تكثيف استهداف المملكة في الأسبوع الخامس منذ اندلاع الحرب في المنطقة.
وأجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال الأشهر الأولى من عام 2026، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والعسكرية المكثفة مع شركاء دوليين وإقليميين لبحث التوترات العسكرية في المنطقة وجهود إحلال السلام.
