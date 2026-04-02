لبنان: ارتفاع عدد قتلى عدوان إسرائيل إلى 1318 منذ 2 مارس

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 1318 قتيلا و3 آلاف و935 جريحا.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن "50 شخصا استشهدوا وأصيب 185 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي (آخر 24 ساعة)".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد منذ 2 مارس بلغت 1268 قتيلا و3 آلاف و750 جريحا، قبل أن تعلن الحصيلة الجديدة.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط الماضي، عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس الماضي، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها إضافة إلى توغلات برية.

المصدر : وكالات