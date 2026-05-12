فرنسا تُسجّل أول إصابة بفيروس هانتا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، 11 مايو 2026، تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا.

وسعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت الماضي، إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي الإسبانية، إلى أن الخطر المرتبط بوصول سفينة تم رصد بؤرة لفيروس هانتا على متنها "ضئيل"، شاكرا لهم "تضامنهم".

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها إلى سكان الجزيرة التي من المقرّر أن تصل إليها السفينة "إم في هوندياس"، التي ترفع العلم الهولندي صباح الأحد الماضي "أحتاج أن تسمعوني بوضوح: هذا ليس كوفيد جديدا. الخطر الذي يمثّله حاليا فيروس هانتا على الصحة العامة ما زال منخفضا".

وأثارت القضية مخاوف في صفوف سكانها، وقد رفضت السلطات الإقليمية السماح للسفينة بالرسو، وقرّرت إبقاءها في عرض البحر بانتظار إخضاع الركاب لفحوص، ومن ثم إجلاؤهم.

المصدر : وكالة وفا