سي إن إن: ترامب "يفكر بجدية" في استئناف العمليات القتالية ضد إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر، اليوم الثلاثاء، 12 مايو 2026، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس بصورة أكثر جدية استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق في إيران.

وأشار التقرير إلى أن ترامب بات يشعر بإحباط متزايد إزاء الطريقة التي يدير بها الإيرانيون المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب.

وقال مصدران مطلعان إن ترامب أصبح أكثر نفاداً للصبر حيال استمرار إغلاق مضيق هرمز، وكذلك إزاء ما يعتبره انقساماً داخل القيادة الإيرانية يحول دون تقديم تنازلات جوهرية في المحادثات النووية.

وأضاف المصدران أن الرد الإيراني الأخير، الذي وصفه ترامب بأنه "غير مقبول تماماً" و"غبي"، دفع عدداً من المسؤولين إلى التساؤل حول مدى استعداد طهران لتبني موقف تفاوضي جاد.

كما لفت المصدران إلى وجود تيارات متباينة داخل الإدارة الأمريكية بشأن كيفية المضي قدماً، إذ دعا بعض المسؤولين، بمن فيهم مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى اتباع نهج أكثر صرامة للضغط على الإيرانيين ودفعهم إلى العودة لطاولة المفاوضات، بما يشمل تنفيذ ضربات محددة من شأنها زيادة إضعاف موقف طهران. في المقابل، لا يزال آخرون يطالبون بمنح المسار الدبلوماسي فرصة عادلة.

وقال مسؤول إقليمي، يوم الاثنين، إن دولاً عدة في المنطقة، إلى جانب باكستان، تمارس ضغوطاً مكثفة لإبلاغ الإيرانيين بأن ترامب يشعر بإحباط وأن هذه تمثل الفرصة الأخيرة أمامهم للتعامل بجديّة مع المسار الدبلوماسي، بيد أنه لا يبدو أن إيران تستمع إلى تلك الرسائل أو تأخذها على محمل الجد، بحسب سي إن إن.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان مع المفاوضات وفق مستويات مختلفة من التحمل وجداول زمنية متباينة، مشيراً إلى أن طهران اعتادت تحمل الضغوط الاقتصادية على مدى عقود.

كما عقد ترامب مجدداً اجتماعاً مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض، الاثنين، لمناقشة الخيارات المقبلة. وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأنه من غير المرجح اتخاذ قرار رئيسي بشأن الخطوات المقبلة قبل مغادرة الرئيس إلى الصين، المقررة اليوم الثلاثاء.

المصدر : BBC عربية