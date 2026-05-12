فجوات واسعة بين واشنطن وطهران بشأن هرمز والملف النووي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، بأن الخلافات بين واشنطن وطهران لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز مستقبلاً، وهو أحد أبرز الملفات الخلافية في أي تسوية محتملة.

وأضافت المصادر أن هناك أيضا تباينا واسعا حول طبيعة القيود التي يمكن أن تقبل بها إيران على برنامجها النووي، ما يعكس استمرار الفجوة بين الطرفين في القضايا الجوهرية.

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، حققت مكاسب تكتيكية خلال الحرب، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهداف استراتيجية واضحة، في ظل استمرار تعثر المسار السياسي وتصاعد التوترات.

