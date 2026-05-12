إيران: طالبنا بإنهاء الحرب والإفراج عن أصولنا المجمّدة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنها طالبت في ردها على المقترح الأميركي الأخير بإنهاء الحرب في المنطقة كلها والإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي: "لم نطلب أي تنازلات. الشيء الوحيد الذي طالبنا به هو الحقوق المشروعة لإيران".

وشملت المطالب الإيرانية "إنهاء الحرب في المنطقة"، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، و"الإفراج عن الأصول العائدة إلى الشعب الإيراني، والمحتجزة ظلمًا منذ سنوات في البنوك الأجنبية"، بحسب المصدر نفسه.

المصدر : التلفزيون العربي

