الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت العربية المتحدة، اليوم الجمعة، 15 مايو 2026، أنها ستعمل على "تسريع" بناء خط أنابيب للنفط يتيح الالتفاف في التصدير على مضيق هرمز.

وأورد مكتب أبوظبي الإعلامي الحكومي أن ولي عهد الإمارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اطلع أثناء اجتماع مع مسؤولين في شركة النفط الوطنية "على مستجدات مشروع خط أنابيب غرب–شرق 1 الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة"، والمتوقع تشغيله عام 2027.

وأضاف أن بن زايد أوعز "بتسريع إنجاز هذا المشروع... للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة".

المصدر : التلفزيون العربي

