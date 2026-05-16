قرقاش: مبادرة الإمارات بدعم من الشيخة فاطمة بترميم الجامع الأموي تجسِّد الرسالة الحضارية لدولتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرة الإمارات بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بترميم الجامع الأموي، مبادرة ملهمة تُجسِّد الرسالة الحضارية لدولتنا، وتُمثِّل جسراً للتواصل مع سوريا الحديثة.

مبادرة الإمارات بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،حفظها الله، بترميم الجامع الأموي مبادرة ملهمة تجسد الرسالة الحضارية لدولتنا، وتمثل جسراً للتواصل مع سوريا الحديثة ومع تراث وحضارة عربية وإسلامية مشتركة نفخر بها، وتشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا وحاضرنا ومستقبلنا. https://t.co/oOndbP2pPa — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 16, 2026

