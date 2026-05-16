اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قرقاش: مبادرة الإمارات بدعم من الشيخة فاطمة بترميم الجامع الأموي تجسِّد الرسالة الحضارية لدولتنا

0 نشر
0 تبليغ

قرقاش: مبادرة الإمارات بدعم من الشيخة فاطمة بترميم الجامع الأموي تجسِّد الرسالة الحضارية لدولتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرة بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بترميم الجامع الأموي، مبادرة ملهمة تُجسِّد الرسالة الحضارية لدولتنا، وتُمثِّل جسراً للتواصل مع سوريا الحديثة.

 

وقال معاليه عبر منصة إكس: "مبادرة الإمارات بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، بترميم الجامع الأموي، مبادرة ملهمة تُجسِّد الرسالة الحضارية لدولتنا، وتُمثِّل جسراً للتواصل مع سوريا الحديثة ومع تراث وحضارة عربية وإسلامية مشتركة نفخر بها، وتُشكِّل جزءاً أصيلاً من هويتنا وحاضرنا ومستقبلنا".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash)
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا