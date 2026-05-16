اخبار الخليج / اخبار الإمارات

أنور قرقاش: النظام الدولي أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى

0 نشر
0 تبليغ

أنور قرقاش: النظام الدولي أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن النظام الدولي اليوم أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى، لا إلى التصعيد والانقسام.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «ونحن نتابع نتائج قمة الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ، تبقى العلاقة الإيجابية والبنّاءة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين مصلحة عالمية سياسية واقتصادية، لما لها من أثر مباشر على الاستقرار والنمو والازدهار العالمي».
وأضاف: «فالنظام الدولي اليوم أحوج إلى التفاهم بين القوى الكبرى، لا إلى التصعيد والانقسام».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا