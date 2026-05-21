القيادة تهنئ الكاميرون وتيمور الشرقية

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس الكاميرون، لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، إلى رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، الدكتور خوسية راموس هورتا، بمناسبة ذكرى يوم استعادة الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك وولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
