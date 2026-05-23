زلزال بقوة 6 درجات يضرب ولاية هاواي بأميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً ​قوته ست درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة قريبة من هوناوناو-نابوبو بجزيرة ⁠بيج آيلاند في ولاية هاواي الأميركية ​في وقت متأخر ​من ‌مساء أمس الجمعة، ⁠وإن ​مرصد البراكين بالولاية يعكف على تقييم وضع بركان كيلاويا.

وكيلاويا واحد من أنشط البراكين في ‌العالم ويقع في هذه الجزيرة ويثور ‌بشكل متقطع منذ 23 ديسمبر 2024.

وقال ​مرصد البراكين في هاواي التابع للهيئة في تحديث أصدره قبل الزلزال أمس الجمعة أن نماذج التنبؤ تشير ‌إلى أن الثوران التالي سيحدث ​بين 24 و27 مايو.

وأفادت الهيئة بأن سكان جزر هاواي وماوي وأواهو ​شعروا ‌بالزلزال إلى ⁠حد ‌كبير، وكان ‌مركزه على عمق نحو 23 كيلومترا.

واستبعد مركز ⁠التحذير من موجات المد البحري ​العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي حدوث تسونامي نتيجة الزلزال، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.