قتلى وجرحى بهجوم روسي واسع على أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

شنت روسيا هجوماً واسعاً بالصواريخ والمسيرات على كييف أوقع أربعة قتلى فجر أمس، بحسب ما أفادت السلطات، بعدما توعّد الرئيس فلاديمير بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة موسكو.

وأفادت مصادر بأن دوي انفجارات قوية سُمع على دفعات عدة في العاصمة الأوكرانية طوال ساعات الفجر الأولى، في هجوم قال سلاح الجو إنه شمل 600 مسيّرة و90 صاروخاً.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن شخصين قُتلا في العاصمة وأُصيب العشرات، فيما أفاد حاكم منطقة كييف بأن شخصين قُتلا أيضاً هناك.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني عبر «تلغرام» بأنه رصد ما مجموعه 90 صاروخاً و600 مسيرة مختلفة الأنواع، وخصوصا صاروخاً بالستياً متوسط المدى، موضحاً أنه تم اعتراض 55 صاروخاً و549 مسيرة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقوا خلال الهجوم صاروخ «أوريشنيك» فرط الصوتي القادر على حمل رأس نووية، ما أسفر عن 69 جريحاً في العاصمة.

وقال زيلينسكي عبر «تلغرام»: «ثلاثة صواريخ روسية استهدفت منشأة لتزويد المياه، وسوق احترق، وعشرات المباني السكنية تضررت، وكذلك عدد من المدارس».

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ اوريشنيك المتوسطة المدى وذات القدرة النووية، وقالت إنها رداً على هجمات أوكرانيا على بنى تحتية مدنية على أراضي روسيا، لافتة أيضا إلى أنها استخدمت صواريخ بالستية جوية، وصواريخ فرط الصوتية، وصواريخ كروز، إضافة إلى مسيّرات.

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن روسيا وصلت إلى طريق مسدود في ساحة المعركة؛ لذا ترهب أوكرانيا بشن ضربات متعمدة على مراكز المدن.

وأضافت أن استخدام موسكو لصواريخ أوريشنيك البالستية متوسطة المدى - وهي أنظمة مصممة لحمل رؤوس نووية - ليس سوى أسلوب للترهيب السياسي وشكل متهور للابتزاز النووي. من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام صاروخ أوريشنيك البالستي يعكس نوعاً من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو، ويشكل مأزق حربها على أوكرانيا.

بدورها، نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باستخدام روسيا لهذا الصاروخ.

وكان زيلينسكي حذر السبت من احتمال أن تشن روسيا ضربة ضخمة وشيكة قد تستخدم فيها صاروخها من طراز «أوريشنيك».

كذلك أعلنت السفارة الأميركية في كييف في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت معلومات حول هجوم جوي قد يكون ضخماً، يمكن أن يحصل في أي وقت خلال الساعات الـ24 المقبلة. وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري على ضربة أوكرانية بمسيرات استهدفت ليل الخميس الجمعة كليّة مهنيّة في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، أوقعت 18 قتيلاً على الأقل وأكثر من 40 جريحاً.

مواقع مدنية

نفت كييف أن تكون استهدفت مواقع مدنية مؤكدة أنها ضربت وحدة روسية من المسيرات متمركزة في المنطقة. وطلب زيلينسكي من الأسرة الدولية الضغط على روسيا لثنيها عن شن هجوم مماثل، محذراً من أن أوكرانيا «سترد بشكل تام ومتساوٍ على كل ضربة روسية».