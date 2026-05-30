هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447هـ. وأعرب الشيخ تميم بن حمد في برقيتي تهنئة عن تمنياته للمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار. كما هنأ نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتي تهنئة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة نجاح موسم الحج.



كانت هذه تفاصيل خبر القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم حج 1447هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.