الأمم المتحدة تطلق نداءً لزيادة المساعدات المقدمة للبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها ستضاعف المبلغ الذي تعتزم طلبه من المانحين، لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مع دخول الحرب شهرها الرابع.

وستطلق الأمم المتحدة، نداءً جديداً بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى 639.9 مليون دولار. وتلقت 185.9 مليون دولار حتى 31 مايو.

وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة عمران رضا: «في الأشهر الثلاثة الماضية، واجه السكان في أنحاء لبنان وضعاً مروعاً، بسبب تصعيد الأعمال القتالية»، مشيراً إلى «ارتفاع عدد الضحايا، وتزايد وتيرة النزوح والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية».